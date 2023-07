Ciclismo | Filippo Ganna dopo il successo di ieri | “Abbiamo perso il controllo della situazione | non ho più visto Viviani”

(Di domenica 23 luglio 2023)ha vinto in maniera totalmente sorprendente la prima tappa del Giro di Vallonia 2023. Il corridoreINEOS Grenadiers. Il verbanese si è imposto in uno sprint di gruppo con Oldani, Ballerini,, anticipando velocisti puri. Una vittoria anche piuttosto casuale per le modalità,che l’ex campione del mondo a cronometro doveva fare il gregario per Elia. La casualità di questoè confermata dal diretto interessato: “Elia era la scelta per oggi (, ndr), ma a 300 metri dalla conclusioneil– ha spiegato il piemontese – Quindi, a 200 metri dall’arrivo, mi sono detto ‘Provo a fare il mio ...

Parla italiano la prima tappa del Giro di Vallonia 2023 , di 189,9 chilometri da Huy ad Hamoir. A vincerla è stato infattiGanna , capace di avere la meglio nella volata finale sul connazionale Davide Ballerini e sul belga Arne Marit. ' Credo di essere in gran forma e sono contento di averlo dimostrato con la ...... nel suo complesso, ilitaliano. Ed è un numero ancora più misero se lo mette in relazione ... E c'èGanna che, nelle medesime ore in cui Ciccone metteva in bacheca il pois 2023, si ...Fiorelli, atleta classe '94, prolunga di altri due nni il suo contratto con la Bardiani Csf Fazanè. Fiorelli si è affacciato alprofessionistico all'età di 24 anni ed è stato lanciato ...

Ciclismo, Filippo Zana pronto al rientro: "Potrei fare la Vuelta. La caduta Colpa di un cantiere..." OA Sport

Il Tour arriva per il gran finale, come da tradizione, a Parigi. Tappa di 115 km, una passarella che incoronerà il danese Jonas Vingeggard per il secondo anno di fila, esattamente come il grande ...Domenica 16 luglio a Vinci è andata in scena la seconda edizione della GranFondo del Genio, organizzata con passione e grande competenza dalla Cycling Enjoy, corsa vinta da Annalisa Fontanelli (A.S.D ...