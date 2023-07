Chiara Ferragni non è bionda? Il dettaglio svelato dalla mamma | “Combinazione rara al mondo”

Riserva sempre sorprese,. E se a svelare un segreto della influencer e imprenditrice fashion è sua mamma, Marina Di Guardo , la sorpresa è decisamente doppia. La signora, sempre molto attiva sui social, tra ......in luna di miele alle Maldive Ultimo Aggiornamento 20/07/23 Fotogallery - Vi ricordate Claudia Galanti Eccola in topless sulla barca Ultimo Aggiornamento 20/07/23 Fotogallery -in ...Dal punto di vista dei social, era un modo per garantire che il profilo dio della Nike fosse veramente autentico. Ma per noi utenti normali è subito diventato uno status symbol. Così ...

Chiara Ferragni pubblicizza un'auto elettrica e gli hater degli EV ci vanno a nozze Everyeye Auto

Dopo le nozze ufficiali in articulo mortis con Lorenzo Terenzi, arrivano i festeggiamenti della famiglia queer della scrittrice sarda ...Chiara Ferragni si trova in Sicilia per una vacanza tra le isole Eolie, sul catamarano, insieme ai suoi amici di sempre e alcuni colleghi della sua azienda. Dopo alcuni impegni ...