Chi ha sbattuto in cella Vladimir Putin fuori controllo | fa fuori tutti

(Di domenica 23 luglio 2023) È unfuribondo a 360 gradi, quello che minaccia la Polonia, bombarda l'Ucraina con missili ipersonici, dice di voler perquisire e affondare le navi che nel Mar Nero cerchino di esportare il grano ucraino, promette di regalare grano all'Africa apposta per togliere mercato alla stessa Ucraina. Forse il capo del Cremlino scarica così la tensione dovuta al mandato d'arresto spiccato ieri dalle autorità del Sudafrica nei suoi confronti. Nel caso in cui partecipasse personalmente al vertice dei Brics in programma a Johannesburg in agosto. Ma in questo momento le botte più tremende le stanno prendendo quei leader paramilitari che per tanti anni sono stati utilizzati come proiezione della Russia dove era opportuno non apparire direttamente, e che adesso hanno dato mostra di ribellione per dissociare la loro immagine dalla guerra disastrosa di. ...