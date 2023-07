Chi era Raul Gardini | l’imprenditore protagonista del film di Rai 1 con Fabrizio Bentivoglio

(Di domenica 23 luglio 2023) Chi era, il grande imprenditoredeldi Rai 1 interpretato da? A 30 anni dalla sua morte, ilva in onda in prima visione questa sera, 23 luglio 2023. L’opera ricostruisce la figura delravennate e ripercorre un importante capitolo della storia del nostro Paese. Utilizzando materiale d’archivio, ricostruzioni e testimonianze inedite, la docufiction si apre con il varo del Moro di Venezia l’11 marzo 1990 e termina il 23 luglio del 1993, giorno del suicidio di, raccontando la complessità e le contraddizioni di un uomo con una visione strategica che ha sempre creduto nella crescita industriale dell’Italia e dell’Europa. Attraverso la testimonianza dei manager ...

Raul Gardini: il film con Fabrizio Bentivoglio su Rai 1. Trama, cast, quante puntate, a che ora, durata, streaming, chi era, storia vera ...Il 20 luglio 1993 si uccise in carcere il presidente dell'Eni, Gabriele Cagliari, e tre giorni dopo si suicidò Raul Gardini, che stava per essere arrestato ...