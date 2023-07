Chi è Patrick Zaki | l' arresto | il presunto legame con Giulio Regeni | la condanna e la grazia

...sostiene di aver trovato frammenti alieni in un meteorite di Sandro Iannaccone La storia di... a prescindere dalo vuole fare. A costo di 'litigare' con le autorità e i governi , che ...Una speranza ben riposta è stata quella disognava di vedere finalmenteZaki libero. Il ricercatore e attivista egiziano, che studiava a Bologna ma è stato arrestato nel suo paese per ...Maurizio Lupi , leader (si pa per dire) di Noi moderati: "Al giovane, che abbracciamo con affetto, vorremmo anche ricordare che dire 'grazie' asi è impegnato per lui o salire su un volo ...

Patrick Zaki, la sua storia: chi è e cosa ha fatto WIRED Italia

Patrick Zaki è tornato in Italia, con un volo arrivato nel pomeriggio all'aeroporto di Malpensa. In serata, la conferenza stampa a Bologna.Patrick Zaki dopo tre anni e mezzo (1263 giorni) ritorna a Bologna, la città che lo ha adottato ed eletto a simbolo della difesa dei diritti umani da quando fu arrestato il 7 febbraio 2020 il giorno d ...