Chancer potrebbe essere la prossima grande novità nelle scommesse sportive e sociali

Leggi su coinlist.me

(Di domenica 23 luglio 2023) Le criptovalute e le azioni hanno avuto una performance mista questa settimana, al contempo la stagione degli utili societari continuava. L’indice tecnologico Nasdaq 100 è sceso, dopo la guida relativamente debole di società come Netflix e Nvidia. Allo stesso tempo, l’indice Dow Jones, incentrato sul valore, è salito dopo i forti utili bancari. Bitcoin, d’altra parte, è rimasto sotto un’intensa pressione, poiché l’indice di paura e avidità delle criptovalute (crypto fear and grind index) è rimasto a 52. Si è spostato leggermente al di sotto dell’importante supporto a $ 30.000, segnalando che le spinte al ribasso stanno travolgendo quelle al rialzo. Ethereum è sceso a $ 1.800 mentre monete come Tron e Chainlink sono aumentate durante la settimana. La vendita di tokensi avvicina all’obiettivo Un importante evento di mercato è cheha ...