(Di domenica 23 luglio 2023) Francescoha vinto con 281 (69 70 70 72, -7) il Germansegnando un primato per il golf. È infatti la prima volta che dagli azzurri arrivano cinque vittorie nell stessa ...

È infatti la prima volta che dagli azzurri arrivano cinque vittorie nell stessa stagione del. Il successo di Laporta arriva dopo quelli di Matteo Manassero (Copenhagene ...... con il quale hanno conquistato meritatamente l'accesso alla finale del torneodi Edmonton. Nel tabellone maschile, invece, Paolo Nicolai e Samuele Cottafava giocheranno la semifinale ...... a Neuburg an der Donau, Laporta, 32enne di Castellana Grotte (Bari), ha festeggiato il terzo titolo sul circuito dopo i due del 2019 (Hainan Open eGrand Final) quando il pugliese ...

Challenge Tour, Laporta trionfa in Germania. È il 5° successo italiano stagionale La Gazzetta dello Sport

Arriva dalla Germania la quinta vittoria azzurra in stagione sul Challenge Tour. Ora Francesco Laporta torna in lizza per il DP World Tour."Solo il Sudafrica, che però ha ospitato quattro tornei durante l'anno, può vantare questi numeri e risultati - continua - Dopo la doppietta di Matteo ...