Cerca una stanza a Pavia | gli dicono no | “Meglio un italiano” Lui | “Ho la cittadinanza | discriminato per il colore della pelle”

(Di domenica 23 luglio 2023) Menin Hubert Don, studente di Bioingegneria all’Università die atletasocietà di atletica “Cento Torri”, si è messo alla ridi un alloggio nella città didove per poter studiare e lavorare. Ha deciso così di rispondere ad un annuncio online per unain affitto in un quadrilocale in condivisione nella zona degli istituti scientifici, ma la risposta è stata per lui negativa. Le modalità con cui è avvenuto il rifiuto, come riporta il quotidiano La Provincia pavese, lo hanno spinto a convincersi che sia collegato a un pregiudizio di tipo razziale. Don, originarioCosta d’Avorio, ha raccontato che l’inquilino che aveva pubblicato l’annuncio, una volta contattato, ha riposto spiegando che c’era “una preferenza per un ragazzoda ...

Uno studente dell'Università di Pavia ha denunciato al quotidiano "La provincia pavese" di aver subito una discriminazione razziale nella fase di ricerca di una stanza in affitto a Pavia ...