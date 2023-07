Cena tra amici | il conto è stellare e scoppia la lite | “Ho mangiato solo un’insalata | non pagherò 450 euro”

(Di domenica 23 luglio 2023) Alla romana oppure no? Come si divide iltraquando si va al ristorante? In parti uguali o ognuno paga ciò che ha? Situazioni che possono portare a scontri, specie quando ilè troppo salato. Il tiktoker Victor Christian ha raccontato la sua personale esperienza, che l’ha portato a “litigare constorici”, come ha spiegato in un video da 16 milioni di visualizzazioni. L’influencer ha filmato glidiscutere animatamente sul. “Pagoquello che ha consumato, non divido il”, ha detto uno di loro. Lo stesso Victor ha dato ragione all’amico. Il totale è in effetti da capogiro. Si parla di 4.600 dollari. Una cifra altissima, che sarebbe costata 500 dollari ciascuno. Uno dei commensali ha ...

... la porta serrata, mamma costretta a gridare che laè pronta. E poi, d'un tratto, te li ... Sì, vero: ieri,i 40mila accorsi al Lucca Summer Festival per l'unica data italiana dei quattro di ...Sia a pranzo che asi ha un'ampia varietà di antipasti, primi, secondi, contorni e dolcicui scegliere. Naturalmente, non può mancare in menù un assaggio della cucina sarda , con piatti ...Dopo l'anteprima speciale con 'La' di Giuseppe Manfridi per la regia di Walter Manfrè, Catonateatro edizione numero 38 entra nel ...circo contemporaneo e commedia musicale, questa produzione di ...

Cena tra amici, il conto al ristorante è stellare e scoppia la lite. «Ho mangiato solo un'insalata, non pagher ilmessaggero.it

Alla romana oppure no Come si divide il conto tra amici quando si va al ristorante In parti uguali o ognuno paga ciò che ha mangiato Situazioni che possono portare a scontri, specie quando il conto ...Vestitino rosa per Antonella Fiordelisi che ieri è andata al cinema a vedere il nuovo film di Barbie. Nelle sue stories di Instagram, l'ex gieffina ha raccontato: «Ero a casa e ...