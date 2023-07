Ceccon | «Il mio idolo è David Goggins | pesava 140 chili e oggi fa le ultra maratone»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 23 luglio 2023) Thomas, un anno fa oro ai Mondiali nei 100 dorso, intervistato dal Corriere della sera per i Mondiali in Giappone. La vittoria dei Mondiali le ha cambiato la vita? «È un parolone, continuo a fare quello che faccio da sempre, nuotare… sono aumentati un po’ gli impegni, ma niente che non si possa gestire. Purtroppo o per fortuna finite le gare a noi non ci considera più nessuno…». Ha guadagnato bene? «Non sono certo diventato ricco. Posso concedermi qualche sfizio, ma non sono uno che spende mille euro per un paio di scarpe». Caeleb Dressel ha smesso per un po’ di nuotare e sta tornando solo ora, Adam Peaty ha parlato dei suoi problemi mentali: qual è il segreto per restare in equilibrio? «È molto difficile, penso che a un certo punto sia impossibile, anche Phelps dopo Londra è caduto in depressione, capita sempre. Se vinci tanto, la curva poi scende, per forza. E ...