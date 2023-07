C’è un problema nel linguaggio della televisione pubblica?

(Di domenica 23 luglio 2023) La narrazione dello sport nellaitaliana può essere considerata sessista? Volendo guardare solo ai casi più recenti – il dialogo tra Lorenzo Leonarduzzi e Massimiliano Mazzucchi durante la telecronaca Rai dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato e lo scambio tra i due inviati di Sky Sport Matteo Bobbi e Davide Valsecchi durante un Gran Premio di Formula1 – sembra ci sia poco spazio per il dubbio: la risposta è sì. Rai e ildeltvLe polemiche di questo tipo non sono di certo mancate ultimamente, soprattutto nell’ambitoitaliana. La Rai del governo Meloni, infatti, si trova a fare i conti non solo con i provvedimenti nei confronti dei commentatori del mondiale di ...

Ma in realtà ildi Ladispoli è proprio l'assenza di senso di comunità. Indirettamente lo spiega l'interesse scarso intorno all'evento di qualche giorno fa a Marina di Palo dove dei pittori ...Però l'Europa o gli Stati Uniti non possono da soli risolvere ildel cambiamento climatico. Serve un'azione globale, che coinvolga i Paesi in via di sviluppo". Nella sua maggioranza c'è chi ...Cosa le ha impedito di restare negli Stati Uniti "Unfamiliare. Papà aveva un'altra storia e più mamma stava con me all'estero, più lui era libero di proseguire con questa relazione. Mia ...