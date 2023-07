CdS – è in uscita dal Chelsea

(Di domenica 23 luglio 2023) 2023-07-23 14:37:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere dello Sport: ROMA – La Lazio è alla ricerca di un esterno offensivo da aggiungere in rosa come trapelato dal vertice a Formello. Il profilo di Hudson-Odoi delè stato segnalato da Sarri, insieme ad altri nomi, per arricchire il reparto offensivo dei biancocelesti. Il classe 2000 è già stato allenato dal tecnico toscano a Londra e sarebbe favorevole ad un suo eventuale ingaggio. Lazio, il profilo Hudson-Odoi: ecco la possibile operazione Per la Lazio condizioni di mercato a suo vantaggio: il giocatore è in scadenza a giugno 2024. Lanciato da Sarri nel 2018 con 29 presenze e 6 gol (4 nell’Europa League vinta) potrebbe fare comodo come sostituto ideale di Zaccagni (gioca a destra, può ricoprire anche il ruolo di esterno sinistro). Ultima stagione giocata al Bayer Leverkusen dove non ha ...

Sappiamo, però, che le trattative con Lotito sono sempre difficili' Quali saranno le strategie della nuova Juve di Giuntoli 'Andranno valutati i movimenti soprattutto nel mercato in. Con le ...... sarà percorribile solo in, dalla piazza Europa in direzione via Libertà); 10. il divieto di ... apposizione di idonea segnaletica in loco, secondo le norme del. Gli Agenti della Forza ...Individuato come l'ideale riferimento tecnico di società, allenatore e squadra, Giuntoli è legato al Napoli fino a giugno 2024 e soltanto in queste ore, non per scelta sua, può trattare l'...

CdS - Juve, Vlahovic è sul mercato: l'arrivo di Lukaku è legato alla sua uscita. Per ora nessuna... Fcinternews.it

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la Juve sta cercando il piano alternativo per concretizzare l’ingaggio del centravanti ...Nonostante i numerosi incontri tra l’agente Roberto Calenda e il presidente del Napoli, De Laurentiis, non è stato ancora raggiunto un accordo per il rinnovo di Osimhen. Un nuovo incontro è previsto a ...