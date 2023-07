Catania senza acqua potabile | i blackout elettrici spengono gli impianti di produzione | «Danni ai cavi per le temperature troppo alte»

(Di domenica 23 luglio 2023) In diverse zone del Catanese manca l’. Il caldo record con medie di 40 gradi, e punte di 47 registrate oggi 23 luglio nella provincia siciliana ha provocato il danneggiamento deisotterranei e conseguenti black out si sono verificati in città, dove manca l’in diversi quartieri. Tutti glidiSidra, la società partecipata al 100% dal Comune che gestisce la rete idrica, e di altri fornitori si sono fermati per interruzione della fornitura di energia elettrica. Ma non solo: Sidra sostiene che non è possibile fare previsioni sui tempi di ripristino del servizio idrico, poiché quest’ultimi dipendono da quelli del servizio elettrico di E-Distribuzione. «La città di– comunica la Sidra -al momento è sostanzialmente quasi ...

(Adnkronos) – Vertice domattina a Catania, convocato dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, per affrontare la emergenza acqua potabile. L'incontro si terrà in prefettura alle 9.30 e vi ...