“Cassonetti pericolosi | da rimuovere” | le mail a vuoto del pm al Ministero dopo la morte di Karim

(Di domenica 23 luglio 2023) Bergamo. L’inchiesta viaggia spedita verso l’archiviazione, ma il pubblicoEmanuele Marchisio ne ha fatto una battaglia che va oltre l’aspetto penale. Forse per non rendere vana ladel piccoloBamba, 10 anni appena, il 19 maggio 2020 a Boltiere. La tragedia Quel martedì pomeriggioera uscito dall’appartamento del Comune in cui viveva con mamma Anna Maria, papà Valancine e i quattro fratellini originari del Costa d’Avorio. Con addosso un paio di ciabatte, aveva percorso un centinaio di metri e raggiunto il civico 19 di viale Monte Grappa, la strada che taglia il paese della Bassa. Era entrato in un vecchio cortile in disuso, utilizzato come parcheggio, dov’era stato posizionato un cassonetto giallo per la raccolta di abiti usati. Forse sperava di trovare un bel paio di scarpe da ginnastica. ...