Case scoperchiate e alberi sradicati nel Ravennate | la conta dei danni nell’Emilia-Romagna alluvionata | il disastro dopo l’ultimo temporale – I video

(Di domenica 23 luglio 2023) Non c’è pace per il. Mentre ancora sino idelle alluvioni che, nelle scorse settimane, hanno flagellato il territorio dell’Emilia-, un fortesi è abbattuto ieri – 22 luglio – sulla zona dei Comuni di Alfonsine, Conselice, Lugo, in particolare nelle frazioni di Belricetto e Voltana. Le immagini e iraccolti all’indomani dell’evento climatico mostrano tetti divelti, strade interrotte,e tralicci piegati al suolo. Sulle pagine social del Comune di Lugo, l’amministrazione ha parlato di raffiche di vento che hanno raggiunto i 128.9 km/h, aggiungendo: «Il dato probabilmente non è definitivo poiché le rilevazioni si sono interrotte a causa della grandine». Grandine che è caduta giù nelle ...

, muri parzialmente crollati: le raffiche di vento hanno distrutto tutto ciò che ...Non c'è pace per il Ravennate. Mentre ancora si contano i danni delle alluvioni che, nelle scorse settimane, hanno flagellato il territorio dell'Emilia - Romagna, un forte temporale si è abbattuto ...i vigili del fuoco hanno giustamente dato priorità di soccorso allee alla viabilità provinciale. Sono chiuse al traffico via Breda all'altezza di Maiano Nuovo occlusa da un enorme ...

Temporali e grandine al Nord, tempesta di vento a Conselice Agenzia ANSA

Sono ingenti i danni provocati dal maltempo di sabato pomeriggio, che in alcune zone della provincia si è concretizzato in una sorta di tornado. Come ad Alfonsine, dove sono crollati alberi e tralicci ...Il meteorologo Pierluigi Randi: "Raffiche fino a 128 km orari". A Savarna alberi caduti sul nido d’infanzia e pali divelti.