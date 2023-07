... ha spiegato il presidente della, Maurizio. spf/ari/redRoma, 22 lug. - 'La vaccinazione è fondamentale perché fa parte di un tema caro alla Federazione medico sportiva italiana (): la prevenzione'. Così Maurizio, presidente della Federazione, a margine del XXXVII congresso nazionale che si è chiuso oggi a Roma. 'I vaccini sono importanti non solo per la salute, ma ...Roma, 22 lug. - "La vaccinazione è fondamentale perché fa parte di un tema caro alla Federazione medico sportiva italiana (): la prevenzione". Così Maurizio, presidente della Federazione, a margine del XXXVII congresso nazionale che si è chiuso oggi a Roma. "I vaccini sono importanti non solo per la salute, ma ...

Casasco (Fmsi): "Vaccinarsi è rispetto per se stessi e per gli altri" Adnkronos

"Lattività sportiva correttamente prescritta dallo specialista è prevenzione. La vaccinazione è un altro aspetto importante per la tutela della salute e della vita sociale perché rappresenta non solo ...ROMA (ITALPRESS) - Si è chiuso a Roma il 37esimo Congresso nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, dal titolo “Età biologica, ...