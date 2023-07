Carona | colta da un malore in una baita d’alta montagna | portata in salvo dal Soccorso Alpino

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 luglio 2023). Intervento nella notte tra sabato 22 e domenica 23 luglio per i tecnici della VI Delegazione Orobica del. L’attivazione è arrivata alle 2.20 di domenica per una donna che aveva avuto un, mentre si trovava in una. Subito sono saliti 10 tecnici e un sanitario del Cnsas. La donna è stata valutata nella parte sanitaria, le squadre sono sempre state in contatto con la centrale. Poi si è deciso di trasportarla a valle, dove c’era l’ambulanza, per il trasferimento all’ospedale di San Giovanni Bianco. I soccorritori sono rientrati verso le 5.