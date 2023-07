Caro mutui | governo e Abi cercano intesa

(Di domenica 23 luglio 2023) (Adnkronos) – Sule Abiun’. “Stiamo lavorando con il ministero dell’Economia per trovare delle possibilità di ampliamento delle misure che non sono solo di allungamento, sono anche di rinegoziazione o surroga, tutto il possibile nell’ambito delle rigide norme che l’autorità bancaria europea, l’Eba, ci continua a imporre”, ha detto il presidente di Abi, Antonio Patuelli. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Leggi Anche Prezzi, Urso: 'Al lavoro su un paniere di beni calmierati' Leggi Anche, Abi alle banche: 'Adottare soluzioni in favore delle famiglie' Dal 2011, spiega la Cgia, ...4%, ma torna il...Due giorni fa, il ministro Urso ha promesso interventi per contrastare il- voli e per ... L'Abi, per esempio, ha chiesto alle banche di promuovere misure per favorire le famiglie cona tasso ...Leggi Anche dal blog di Vincenzo Imperatore Inon impazziscono da soli: basta con la ... Altrimenti questa sì che potrebbe essere una alternativa,bancario perché non mi consigli, così come ...

Caro Mutui: istruzioni di ABI per affrontarlo Fiscoetasse

Per combattere l’inflazione la Bce è intervenuta aumentando i tassi di interesse: ciò ha comportato un netto incremento delle rate dei mutui."Per i mutui di più recente erogazione, cioè nel loro primo quartile di vita, la rata media è cresciuta del 40 per cento" ...