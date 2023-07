(Di domenica 23 luglio 2023) La Gazzetta dello Sport intervista il direttore generale del Sassuolo, Giovanni. Una chiacchierata in cuiparla di mercato e risponde al presidente della Lazio, Claudio Lotito, che in una delle sue ultime esternazioni, dal ritiro di Auronzo, ha parlato di. Lotito ha detto: «non lo vendono oltre al fatto che chiedono una cifra spaventosa e poi l’anno scorso ha stracciato un contratto fatto con la Juventus».gli risponde. «È stata un’uscita inelegante. Domenico oltre ad essere un campione è un professionista serio: certe affermazioni non fanno parte della realtà. Dico un’altra cosa: l’anno scorso, per esempio, praticamente tutte le big hanno chiesto informazioni su Domenico. Tutte tranne la Juventus. Quindi…».non nega che negli ...

non nega che negli anni passati, quandoera molto giovane, ci fu un avvicinamento alla Juventus. "Ma questa è una cosa che si dice da tempo. Era giovane, ci fu un avvicinamento ...Nonostante il legame speciale dicon il Sassuolo, il giocatore è desideroso di trasferirsi ..., per regalare a Sarri l'attaccante tanto desiderato. La corsa per Alvaro Morata è sempre ...Tuttavia Dionisi dovrà fare i conti con la partenza di Frattesi all'Inter e sperare che elementi comee Lopez non cedano alle sirene del mercato.punta sui giovani Prati, Fabbian, ...

Carnevali: «Berardi Lo può acquistare chi se lo può permettere ... IlNapolista

Il d.g. del Sassuolo: "Non è vero che Mimmo ha stracciato il contratto con la Juve. Rifiutati 8 milioni per Rogerio, noi non trattiamo con i russi" ...L'amministratore delegato del Sassuolo ha chiarito anche la questione Berardi: "Uscita di Lotito inelegante". Il mercato del Sassuolo continua tra le uscite, già note, e le trattative portate avanti c ...