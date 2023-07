Campo rom incendiato | arriva l’Esercito per i controlli

(Di domenica 23 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDa ieri sera una pattuglia deldel gruppo ‘Terra dei fuochi’ è orientata nell’area Barra-Ponticelli per monitorare le aree perimetrali dell’exrom di via Mastellone, interessato nei giorni scorsi da un incendio di vaste dimensioni che ha sprigionato anche fumi tossici. Ieri il sindaco Manfredi aveva sottolineato l’esigenza di un rafforzamento dei, annunciando di voler avanzare, nel prossimo comitato ordine e sicurezza, la richiesta di un presidio fisso delnell’area. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il sindaco Gaetano Manfredi preannuncia le richieste che inoltrerà alla Prefettura per scongiurare nuovi incendi all'ex di Barra, che va a fuoco oramai da giorni scatenando la rabbia dei ...

