Campo rom a fuoco nel napoletano | intervengono i carabinieri e i vigili del fuoco

(Di domenica 23 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAlle ore 12.30 circa, idella sezione radiomobile della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti, in supportodel, per un vasto incendio di rifiuti nei pressi delrom di via Carrafiello. Lo spegnimento è in corso, per ora nessuna criticità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Con CD -. Vol. 1 Notebook del radioascolto. Le antenne Normativa per Radioamatori: Tutto quello ... Questi testi servono come ottimi punti di partenza per chi è nuovo nel, fornendo loro una ...Il mancato ritorno di Big, per le note vicende che lo vedrebbero vicino alla Juventus, è stato ... Per ben nove volte i nerazzurri hanno raggiunto o superato i 30 anni di media in. Un numero ...Da ieri sera una pattuglia dell'Esercito del gruppo 'Terra dei fuochi' è orientata nell'area Barra - Ponticelli per monitorare le aree perimetrali dell'exdi via Mastellone, interessato nei giorni scorsi da un incendio di vaste dimensioni che ha sprigionato anche fumi tossici. Ieri il sindaco Manfredi aveva sottolineato l'esigenza di un ...

Incendi nel campo rom di Barra, arriva l'Esercito ilmattino.it

Un vasto incendio è divampato poco fa nei pressi del campo rom di via Carraffiello, alla periferia di Giugliano. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed i carabinieri. A ...Un vasto incendio è divampato intorno alle 12 e 30 nei pressi del campo rom di via Carraffiello, alla periferia di Giugliano. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco ed i carabinieri. A bruciare, ...