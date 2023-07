Cambogia | voto senza opposizione | scontata vittoria Hun Sen

(Di domenica 23 luglio 2023) Sono in corso da poche ore le elezione legislative in, unin cui il primo ministro Hun Sen corre in praticarivali dopo anni di giro di vite contro l'e la società ...

Sono in corso da poche ore le elezione legislative in, unin cui il primo ministro Hun Sen corre in pratica senza rivali dopo anni di giro di vite contro l'opposizione e la società civile, mentre prepara un trasferimento di poteri al figlio ...Le elezioni generali in, previste per domani, 23 luglio, si preannunciano come un plebiscito per il primo ministro Hun Sen, al potere da 38 anni, e per il Partito del popolo (Cpp) da lui guidato. Nessuna delle 17 ...Lava alle urne domenica per eleggere i 125 deputati dell'Assemblea nazionale. Undall'esito già scritto, un déjà vu delle elezioni di cinque anni fa: il principale partito dell'...

Milano, 22 lug. (askanews) - Funzionari cambogiani attraversano un fiume a dorso di elefante per trasportare materiale elettorale a un seggio nella provincia di Mondulkiri, inaccessibile su strada