Cambiamenti climatici | tornado alle porte di Milano mentre il Centro-Sud soffoca dal calore

(Di domenica 23 luglio 2023) I segni dei, su cui influiscono anche le attività umane, si fanno sempre più evidenti in Italia. Unha colpito l’area a nord-est di, a cominciare da Cernusco sul Naviglio. È avvenuto11 del mattino del 21 luglio, il giorno dopo la devastazione della tempesta di grandine fra Veneto, Trentino e Mantovano. Le immagini deldi Cernusco, immortalate dai cittadini, hanno fatto il giro dei social media. In un video, in particolare, si vede il cielo totalmente oscurato dalla tempestauna colonna roteante s’innalza vorticosamente da terra. Tutto questo accade al Nord Italiaile il Sud della penisolano per il caldo torrido dell’anticiclone ...

"Visti ie poiché riteniamo che la qualità dell'aria che respiriamo non sia un bene negoziabile la collaborazione tra il Comitato Civico Ambiente e l'Associazione "Cittadini per ...E comunque tra il 2030 e il 2035, anche da noi saranno opportune altre scelte tecnologiche per fare ogni sforzo possibile in tema di lotta ai: questo il pensiero di Massimo ...L'agricoltura è l'attività economica che più di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze deima è anche il settore più impegnato per contrastarli, afferma Coldiretti ...

Il ministro dell’Ambiente attacca i negazionisti e sostiene la necessità di fermare il cambiamento climatico: “Dobbiamo agire noi per ...L’aumento anomalo delle temperature del Mediterraneo sta arrecando danni gravissimi ai preziosi e delicati ecosistemi marini italiani ...