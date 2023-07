Lo dice Carlo, sul salario minimo, alla `Stampa´. E loro devono ritirare l'emendamento soppressivo "Ma certo! Come si fa a discutere di una cosa se la sopprimi Dopodiché non mi voglio ...la necessità di puntare su misure più efficaci come la contrattazione collettiva. 'Il ... Tajani chiude le porte a Renzi e'Non è che sono contro un salario garantito, sono per un ...si aggiunge la segretaria del Partito democratico Elly Schlein che si dice disponibile a ... Eil suo no: 'Tutti noi vogliamo combattere il salario povero - assicura - ma questo non ...

Calenda ribadisce il no a qualsiasi alleanza con Pd e M5s e… Globalist.it

Calenda mezzo unitario e mezzo no. Ma pesa la rottura politica e forse anche umana con Renzi, che secondo il leader di Azione si sta attrezzando a passare a destra. «Dobbiamo cominciare a discutere, ...Sul salario minimo forse qualcosa si muove. Di quasi impercettibile. Ma Repubblica fa sapere con un articolo (al momento non smentito) che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarebbe disposta a ...