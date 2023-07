Caldo africano | quando finirà? Il ciclone verso lo stop entro fine luglio ma attenzione agli sbalzi di agosto | ecco le previsioni

(Di domenica 23 luglio 2023) L'isola di Rodi è in fiamme, la Germania pensa di introdurre il «pisolino» contro le alte temperature e la Spagna raggiunge quote record. L'Italia non se la passa...

Infatti, la nuova ondata diporterà temperature addirittura più alte rispetto a quelle registrate finora tanto da arrivare a superare persino i 45° C, con picchi fino a 48° C in ...Ma questa seconda ed intensa ondata dipare destinata a durare decisamente meno della precedente. Già da martedì 25, nonostante l'Italia continuerà a bollire, si noteranno i primi ...In questi giorni le alte temperature e ilsono un pericolo, non solo per le persone più anziane. Bellano lavorava da anni nel settore alberghiero e della ristorazione. La notizia della ...

Meteo: arriva Caronte bis. Farà ancora più caldo. Quanto durerà LA NAZIONE

A partire da domani temporali intensi torneranno a interessare le regioni del nord Italia e si estenderanno anche a parte del Centro ...