Calciomercato Napoli | Garcìa lancia un appello a De Laurentiis |  le parole

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 23 luglio 2023) Direttamente dal ritiro di Dimaro, il nuovo allenatore delhato unal presidente Aurelio De. Ilsta preparando la nuova stagione. Come per lo scorso anno, la dirigenza partenopea ha deciso di rifiutare ogni proposta per le tournee all’estero per svolgere un doppio ritiro in Italia. Secondo Aurelio De, infatti, la strategia utilizzata è la migliore per preparare al meglio la nuova stagione. La prima parte di ritiro si svolge a Dimaro, in Trentino. Rudi, nuovo tecnico del, ha potuto quindi osservare da vicino le qualità della sua nuova squadra e ha iniziato a progettare la nuova stagione.ha una richiesta sul mercato Direttamente dal Trentino, il tecnico del ...