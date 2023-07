Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

E' uno dei nomi caldissimi delitaliano. E non solo per 'meriti' sportivi. La Roma insegue Renato Sanches , ... Una maturazione che aveva attirato le attenzioni del, con Paolo ...Ancora una volta, come capita spesso in questo avvio di, tocca almonopolizzare l'attenzione di giornata. I rossoneri accolgono Noah Okafor e sono a un passo dal nigeriano del Villarreal, Samuel Chukwueze . Novità anche in casa Inter, ...Ho anche segnato contro ill'anno scorso e, in seguito, ho avuto una conversazione con Rafael Leão. Ci conosciamo da poco, da quando giocavamo l'uno contro l'altro per la nazionale'. ...

Tempi e pazienza stanno finendo. Ora Sarri spaventa Lotito: «Senza altri giocatori pronti, io non posso far fare a questa Lazio il salto con la Champions». Il presidente continua ...L'ex velina e il centrocampista sono stati legati dal 2011, anno del loro primo incontro, al 2020 quando hanno annunciato il divorzio ...