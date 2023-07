Calciomercato Lazio | occasione Kamada | ma c’è concorrenza

Leggi su calcionews24

(Di domenica 23 luglio 2023), c’è l’interesse per, svincolato dall’Eintracht Francoforte e su cui c’è Borussia e Atletico Madrid Nome a sorpresa per quanto riguarda ildella. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, nelle ultime ore ci sarebbero stati da parte di Lotito i primi approcci per Daichi, centrocampista giapponese svincolato lo scorso 30 giugno dall’Eintracht Francoforte e vicinissimo al Milan che lo ha scartato in favore di Chukwueze. Suc’è la fortedi Borussia Dortmund e (soprattutto) Atletico Madrid ma Lotito ci vuole provare anche se Sarri non è del tutto convinto dalle caratteristiche del ragazzo. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM