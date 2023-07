Calciomercato Lazio | bloccato Zakharyan a centrocampo

(Di domenica 23 luglio 2023), in caso di mancato arrivo di Zielinski, Lotito ha giàil sostituto: si tratta didella Dinamo Mosca Come riporta Il Messaggero, Claudio Lotito è pronto ad un nuovo sussulto neldelladopo l’acquisto di Castellanos. Se dovesse definitivamente sfumare l’arrivo di Zielinski, individuato da tempo come perfetto erede di Milinkovic-Savic, il patron ha di fatto chiuso per, ventenne fenomeno della Dinamo Mosca (5 gol e 10 assist nell’ultima stagione) per 15 milioni di euro, favorito dalla scadenza fissata nel 2024. Il patron ha dato mandato a Picchioni di chiudere l’operazione se da Napoli dovesse arrivare il no definitivo per il polacco. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM

Per Hudson - Odoi laha battuto sul tempo anche la concorrenza del Fulham e può chiudere in qualsiasi momento. Lui e Zakharian potrebbero arrivare insieme solo nel caso in cui lacedesse ...- Hudson - Odoi, si lavora sulla formula Laha individuato nell'attaccante ghanese il ... FOTOGALLERY foto da Twitter @AlNassrFC Continua gallery %s Foto rimanentiTelles all'...LO SFOGO - Il presidente dellaha esordito con uno sfogo: ' Ti ho detto che li compro (riferito ai possibili acquisti, ndr.) , mica sto qua per farmi prendere per il c**o . So già quello che ...

Calciomercato Lazio / Borsino ribaltato! Colpo vicino: “Al 70% arriva…” Cittaceleste.it

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e competere ...CALCIOMERCATO LAZIO LOTITO - Nuovo giorno, altro show. Lotito è tornato ad Auronzo per il secondo giorno di fila. Al termine dell'allenamento pomeridiano si è fermato con ...