Calciomercato Inter | Sommer si avvicina | Bayern su Bounou

(Di domenica 23 luglio 2023) Monaco di Baviera, 23 lug. (Adnkronos) - IlMonaco sta valutando la possibilità di ingaggiare il portiere Yassine, 32 anni, secondo quanto riporta Sport1. L'acquisto dell'estremo difensore marocchino potrebbere lo svizzero Yannall', ponendo fine ad uno dei tormentoni del2023. Il club tedesco avrebbe già avuto uno contatto con il portiere del Siviglia. Il marocchino è il numero uno indiscusso dei campioni di Europa League dal 2020. Il club spagnolo ha perso ieri una amichevole per 2-1 contro l'Hansa Rostock, squadra tedesca di seconda divisione, enon faceva parte della formazione. La situazione per i portieri delè al momento complicata. Il portiere tedesco Manuel Neuer è ancora ...

L'acquisto dell'estremo difensore marocchino potrebbe avvicinare lo svizzero Yann Sommer all', ponendo fine ad uno dei tormentoni del2023. Il club tedesco avrebbe già avuto uno ...Commenta per primo Vi ricordate il calciatore italiano più costoso comprato da ognuno dei club di Serie A Se la risposta è no, non preoccupatevi: Transfermarket ha stilato la classifica di tutte e 20 ...Commenta per primo Dopo il passaggio di Andrè Onana dall'al Manchester United, il portiere camerunense si aggiunge a Victor Osimhen e agli altri calciatori africani più costosi di sempre. Ma il primo posto appartiene clamorosamente a un flop, come ...

Calciomercato Inter | Assalto in corso: “C’è l’offerta ufficiale” / News Cittaceleste.it

Monaco di Baviera, 23 lug. (Adnkronos) – Il Bayern Monaco sta valutando la possibilità di ingaggiare il portiere Yassine Bounou, 32 anni, secondo quanto riporta Sport1. L’acquisto dell’estremo difenso ...Inter, prosegue la caccia nerazzurra a un attaccante centrale dopo l’addio di Lukaku. L’ultima idea la riferisce il giornalista “avversario” Carlo Pellegatti. Prosegue, al momento senza successo, la ...