Calciomercato Inter | Marotta su Toloi | muro dell’Atalanta

(Di domenica 23 luglio 2023) L’addio di Skriniar non è stato ancora rimpiazzato a dovere dall’sul, che in difesa ha portato il giovanissimo Bisseck il quale ben ha figurato nelle prime due amichevoli. Alla sua spensieratezza,intende abbinare esperienza e conoscenza della Serie A: ecco perché, secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, l’L'articolo proviene da Il Difforme.

Commenta per primo Terza puntata della classifica realizzata da.com sul 'cannoniere dell'estate'. Si tratta di una classifica basata sui gol segnati ... 4 PUNTI: Lautaro Martinez () 3 ...Mbappe (LaPresse) -. ItMessi è andato all'Miami (presentandosi con un calcio di punizione spettacolare) e Mbappe ha una situazione veramente complessa. Il francese, lasciato fuori ...Ma la trattativa è in piediStando alle ultime indiscrezioni raccolte da.it, tra l'e il Bayern Monaco, i cui rapporti restano solidissimi, non sono stati fatti passi in avanti per ...

Calciomercato Inter, nuovo nome per Marotta: Inzaghi sceglie il difensore Footballnews24.it

L’Inter parte oggi alla volta del Giappone per la tournée asiatica senza il portiere titolare: Sommer sempre in pole position Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha diramato questa mattina l’elenco ...Terza puntata della classifica realizzata da calciomercato.com sul “cannoniere dell’estate”. Si tratta di una classifica basata sui gol segnati nelle amichevoli delle squadre di Serie A che vedrà il s ...