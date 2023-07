Calciomercato Fiorentina | Šutalo e Dia si allontanano | Murillo e Nzola le alternative

(Di domenica 23 luglio 2023) Grazie ai numerosi addii delle scorse settimane la Viola è riuscita a mettere da parte un prezioso tesoretto. Le partenze di Maleh (riscattato dal Lecce), Rasmussen (acquistato dal Brøndby), ?urkowski (accasatosi allo Spezia dopo il prestito dello scorso anno) e, nelle ultime ore, quelle di Igor e Terzi?, ceduti rispettivamente a Brighton e Salisburgo, permettono aldelladi contare su un budget di ben 34 milioni di euro. Di questi, al momento, il club di Rocco Commisso ne ha spesi “solo” 10 per l’acquisto di Parisi dall’Empoli e 2 per il prestito di Arthur dalla Juventus, ufficializzato ieri. Restano perciò 22 milioni (anche se sono destinati ad aumentare dato che si stanno intensificando i contatti fra i toscani e lo United per Amrabat), che dovranno servire per colmare sia le lacune ereditate dalla scorsa stagione sia a ...

Sembrava comunque una gara finita… ma quando si gioca a Firenze, nella casa della, le partite finiscono al 90º. E quando si affronta un campione come Giuseppe 'Pepito' Rossi, ...... madido di sudore nonostante i 15 gradi impostati sul termostato: 'l'agente di Arthur si lamentava del fatto che hanno scoperto solo ora che lanon ha messo a disposizione dei giocatori ...Commenta per primo Aleksa Terzic è ufficialmente un nuovo giocatore del Salisburgo . Il terzino lascia lae si trasferisce in direzione Bundesliga austriaca. Lo comunica laattraverso il proprio sito web: 'ACFcomunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Aleksa Terzic all' F. C. Red Bull Salzburg'

Nuovo aggiornamento riguardo il futuro alla Juventus del calciatore: indiscrezione clamorosa in merito al suo addio. Intanto, ha già trovato casa: ecco cosa sta succedendo ...FRANCESCO LOIACONO - La Juventus ha ceduto il centrocampista brasiliano Arthur 26 anni, a titolo temporaneo alla Fiorentina per 2 milioni di Euro più bonus, con diritto di riscatto fissato a 20 ...