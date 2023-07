Calciomercato – Dalla Spagna | “Milan tra i club che sognano Mbappé”

Secondo quanto riportatoGazzetta dello Sport, l'Inter potrebbe puntare su Toloi come anticipatonostra redazione. Toloi (LaPresse) -. ItIl centrale, in forza all'Atalanta, ...La scelta compiutadirigenza della Sanremese conferma la volontà di puntare sulla crescita dei giovani, mettendo a loro disposizione l'esperienza di ex calciatori professionisti. Lo stesso Lupo ......anni grazie alle regole contabili ma senza alcuna certezza sul rientro economico ottenibile... Questi farebbero dunque meglio a rivedere certi parametri nel, evitando follie'. Oggi ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

La Roma continua il pressing sull'attaccante come rinforzo di calciomercato: Morata è in vantaggio su Scamacca sul taccuino di Tiago Pinto ...Inzaghi ha bisogno di un rinforzo in difesa visto l'addio di Skriniar, passato al PSG; il tecnico nerazzurro sembra avere una precisa idea ...