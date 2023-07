Calcio femminile | Mondiali 2023 | l’Olanda batte il Portogallo 1-0

(Di domenica 23 luglio 2023)il1-0 all’esordio deidi, in programma tra Nuova Zelanda e Australia. Al 13? è van der Gragt a realizzare la rete del vantaggio e che vale tre punti. Un risultato che sta pure stretto alle Oranje, che hanno calciato dieci volte verso la porta contro i soli due tentativi delle portoghesi.aggancia gli Stati Uniti, che ieri avevano battuto 3-0 il Vietnam. Giovedì 27 luglio è in programma la partita tra le due attuali favorite del girone. Nello stesso giorno anche il match trae Vietnam. SportFace.

Ai Mondiali femminili 2023 in Australia e Nuova Zelanda fa il suo esordio anche Maria Sole Ferrieri Caputi . Il fischietto italiano è stato designato per arbitrare Giappone - Costa Rica , match valido ...Mondiale2023: il gioco dell'Argentina. Seppur l' Argentina non figuri tra le favorite di ... con l'obiettivo di proporre unpiacevole grazie alla qualità e il talento delle ragazze ...... alle ore 12:00 verrà disputato Francia D - Giamaica D , incontro valevole per la giornata 1 del la Coppa del Mondo. Sarà l' arbitro Maria Carvajal a dover dirigere questo incontro che si ...

Mondiali femminili, la Svizzera punta tutto su Alisha Lehmann Corriere dello Sport

Maria Sole Ferrieri Caputi è stata designata per arbitrare Giappone-Costa Rica, incontro del girone C ai Mondiali femminili in corso in Australia ...Se tutto va come deve andare tra 4 settimane inizia il campionato. E la Ternana è ancora in mezzo al guado. Nei prossimi giorni (domani martedì) ci sarà il closing, ...