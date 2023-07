Calcio femminile | Mondiali 2023 | Francia fermata dalla Giamaica! Svezia a fatica sul Sudafrica

(Di domenica 23 luglio 2023) Si è conclusa poco fa un’altra giornata aidiche si stanno svolgendo tra Australia e Nuova Zelanda. Quest’oggi si sono disputate altre tre sfide valide per la prima giornata della fase a gironi: andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nel primo match di giornata, che si è disputato allo Sky Stadium di Wellington (Nuova Zelanda), laha battuto in rimonta ilper 2-1. Dopo essere andate sotto nel punteggio al 48? a causa del goal di Hildah Magaia, le ragazze di Gerhardsson sono riuscite a ribaltare ail punteggio grazie alle reti di Fridolina Rolfo al 65? e Amanda Ilestedt al 90?. Con questo successo la squadra europea è salita a quota 3 punti nel girone G, ossia quello dell’Italia, che esordirà domani alle ...

La Francia non riesce ad andare oltre lo 0 - 0 contro la Giamaica nel match d'esordio ai Mondiali di2023. Un solo punto per le ragazze di Herve Renard che sono inserite nel gruppo F, insieme al Brasile e a Panama. La Francia aveva vinto le ultime tre partite inaugurali della Coppa ...I Mondiali femminili sono ormai partiti e lunedì sarà tempo di vedere all'opera anche l' Italia . Alla vigilia della sfida contro l'Argentina, il CT Milena Bertolini ha presentato la gara nel consueto ...Nel tabelloneMarta Menegatti e Valentina Gottardi proseguono la propria striscia di vittorie conquistando l'accesso in semifinale. Le azzurre, infatti, hanno brillantemente superato sia ...

Mondiali di calcio femminili 2023, dove e quando seguire in diretta TV tutte le partite dell'Italia Fanpage.it

Domani, lunedì 23 luglio, l'Italia di Milena Bertolini faranno il loro esordio ai Mondiali femminili di calcio, nella prima sfida del girone G contro l'Argentina. Appuntamento alle ...Momenti di paura durante la competizione dei Mondiali femminili di calcio: incendio in albergo e squadra in fuga ...