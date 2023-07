Cagliari | dalla Roma è in dirittura d’arrivo il prestito di Shomurodov

Commenta per primo Ilha lavorato duramente per convincere Shomurodov e ha ottenuto il via liberaRoma per unprestito con diritto di riscatto, stimato attorno ai 9 milioni di euro . Se tutto procederà ...Gigi Riva (Legnano) - Se dici Gigi Riva, pensi al. Pensi alla Sardegna , che nel 1970 ... in età giovanile, era stato rifiutato da Inter e, incredibile,stessa Signora . Motivo L'...A trent'annimorte, avvenuta a Milano il 23 luglio 1993, ci sono ancora molti dubbi su quel ...avvenne solo tre giorni dopo la tragica fine in carcere del presidente dell'Eni Gabriele- ...

Cosa vedere a Cagliari e dintorni: attrazioni e spiagge idealista.it/news

Gianluca Di Marzio attraverso il suo sito ufficiale ha annunciato il colpo che sta per mettere a segno il Cagliari di Ranieri in casa Roma.Il Cagliari, durante la sessione di mercato estivo, ha portato in Sardegna Sulemana dal Verona. Il giovane ha già mostrato ottime qualità nel precampionato Il Cagliari, durante la sessione di mercato ...