Budapest | Timofeeva fa subito centro

...conclusa nel migliore dei modi la settimana da favola di Maria, vincitrice del trofeo dell'"Hungarian Grand Prix" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) sui campi in terra rossa di,...Baindl 6 - 3 3 - 6 6 - 0 Al suo primo torneo nel circuito maggiore la classe 2003 russa Mariacentra una incredibile vittoria all' Hungarian Grand Prix dicontro Kateryna Baindl . ...Probabilmente neppure nei suoi sogni Mariapensava ad un esordio del genere a livello Wta. Sconfitta per l'ennesima volta al turno decisivo delle qualificazioni, in quel dila giovane russa è stata baciata dalla fortuna ...

WTA Budapest: finale Timofeeva-Baindl

Si è conclusa nel migliore dei modi la settimana da favola di Maria Timofeeva, vincitrice del trofeo dell’“Hungarian Grand Prix” (WTA ...La ventenne russa brilla per concretezza nei momenti clou dell’incontro e domani compirà un balzo di circa 120 posizioni nel ranking ...