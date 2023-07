(Di domenica 23 luglio 2023) Alexè un nuovo giocatore dell' Al - Nassr . L'ormai ex terzino dello United è l'ennesimo giocatore dei top 5 campionati europei a scegliere di trasferirsi in Arabia Saudita . Moltissimi i ...

Moltissimi i calciatori che questa estate hanno sposato il progetto, uno di questi:. Il centrocampista croato si è fatto sedurre dal pensiero di giocare con Cristiano Ronaldo ma, in un ...Anche perché se all'inizio sembrava che il fuggi fuggi all'insegna dei soldi non potesse interessare più di tanto la Serie A, l'addio di due big come Milinkovic - Savic eha fatto capire che ...Moltissimi i calciatori che questa estate hanno sposato il progetto, uno di questi:. Il centrocampista croato si è fatto sedurre dal pensiero di giocare con Cristiano Ronaldo ma, in un ...

Brozovic incontra Telles e non scorda l'Inter: il dettaglio non è sfuggito Corriere dello Sport

Il matrimonio infinito di Ciro Immobile con la Lazio viene messo in dubbio da un'estate a tinte saudite. Il potere d'acquisto dell'Arabia mette timore a tutte le tifoserie, nessuna esclusa. Anche perc ...L'ad del Milan Furlani ha incontrato Carnevali, ma per non farsi beffare i nerazzurri hanno accelerato e si può chiudere nelle prossime ...