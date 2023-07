Brian Harman | la favola è completa | vince il British Open 2023 dominato dal venerdì Migliozzi chiude male

(Di domenica 23 luglio 2023)è il 232° campione Major della storia del golf. A 36 anni, e dopo il secondo posto dello US2017, il nativo di Savannah (Georgia)una settimana da. Aveva vinto soltanto due volte sul PGA Tour in carriera, ma per lui questo è molto più di un norurrà. Una performance di grande splendore, la sua, e visto il dominio inaugurato nel secondo giro gli è poi bastato gestire sia ieri che oggi. -13 il suo score totale, -1 quello di oggi, ma non era necessario forzare in alcun modo, a maggior ragione quando la pioggia decide di impazzare sul Royal Liverpool. Seconda posizione per quattro, con Jon Rahm che infila un birdie dalla distanza abbastanza lunga alla 18 per unirsi a una sorta di gruppo variopinto a -7. Con lo spagnolo, infatti, ci sono il sudcoreano Tom ...

Brian Harman ha messo la firma sulla 151a edizione del British Open di golf. Per la prima volta in carriera trionfatore in un Major (il suo miglior risultato era il secondo posto allo US Open 2017), i ...– Sul percorso del Royal Liverpool GC (par 71), a Hoylake in Inghilterra, che ospita il 51° The Open, quarto e ultimo Major stagionale per la 13ª volta, prosegue la marcia decisa di Brian Harman che è ...