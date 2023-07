(Di domenica 23 luglio 2023) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.162 del 13 lugliodel decreto 16 giugno, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso note le risorse finanziarie disponibili per l'in corso per le ...

... il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso note le risorse finanziarie disponibili per l'annualità in corso per le misure agevolative+, Disegni+ e+, così come previsto ...Nei giorni scorsi è stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale finalizzato a programmare la riapertura dei bandi per le agevolazioni+, Disegni+ e+ per l'...Un prototipo dimostrativo, in funzione dall'estate del 2022, è oggetto di numerosie ...L'intenzione del team di sviluppo è quella di rendere la tecnologia disponibile sui veicoli dei...

Brevetti, marchi e disegni: ecco i fondi per l'annualità 2023 - Ildenaro.it Il Denaro

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso note le risorse finanziarie disponibili per l’annualità in corso.Un recente brevetto sembra prefigurare un sistema di guida «esterno» azionabile stando in piedi al posto di guida quando la capotte è abbassata ...