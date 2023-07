Bordate di fischi per Mastella | “Meglio avercela con me che con la squadra”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 23 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna serata che difficilmente dimenticherà Clemente. Il sindaco di Benevento ha ammesso di aver messo in conto un’accoglienza polemica, ma la selva dipiovuta dagli spalti del “Ciro Vigorito” non l’avranno di certo lasciato indifferente. Ci ha messo del suo il primo cittadino, in verità, rammentando ai presenti la propria passione calcistica per il Napoli nella notte dedicata alla Strega. “Sono venuto sapendo quello che poteva capitare e infatti è capitato. Vorrei chiedere una cortesia, cioè che vada eliminato il mio tifare anche per il Napoli. Quanti di voi tifano per la Juventus o per l’Inter?“, è stata la replica stizzita diche non ha certo aiutato a placare gli animi dei tifosi giallorossi. In un clima rovente, non solo per l’alta temperatura estiva, il sindaco ha provato ad ...