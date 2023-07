Bonucci in cerca di una squadra | dalla B arriva l' ultima possibilità - Top News

(Di domenica 23 luglio 2023) L'ideainveceGazzetta dello Sport, che sostiene che tra le candidate per il giocatore ci sarebbero anche squadre di serie B e in particolare tra queste Palermo e Bari. La ...

Il futuro di Leonardopotrebbe essere lontano da Torino e dalla sua Juventus. La fine dell'esperienza in maglia bianconera sta avvenendo in maniera molto più traumatica di quanto si potesse immaginare. Il giocatore ...Il Bari pensa aSecondo La Gazzetta dello Sport , al capitano della Nazionale sarebbero interessati anche alcuni club di Serie B. Tra questi, oltre alla Sampdoria, ci sarebbero anche il ...Futuro ancora in bilico per Leonardo, cheuna nuova sistemazione: addio alla Juventus e squadra a sorpresaL'estromissione di Leonardodai piani della Juventus ha rappresentato la fine definitiva di un'era. Il ...

La Juventus cerca soluzioni per Bonucci e gli altri "esuberi" - Sportmediaset Sport Mediaset

Bonucci, niente Lazio: restano due piste in Serie A. L’ex capitano della Juve è sul mercato, Allegri non cambia idea Allegri non cambia idea e continua a non considerare più Bonucci come un giocatore ...Futuro ancora in bilico per Leonardo Bonucci, che cerca una nuova sistemazione: addio alla Juventus e squadra a sorpresa ...