Bombe su Odessa | colpita cattedrale ortodossa Morto milionario russo legato ai servizi Lukashenko a San Pietroburgo

(Di domenica 23 luglio 2023) Gli attacchi missilistici notturni ahanno causato une almeno 19 feriti, tra cui 4 bambini. Previsto per oggi l’incontro tra il presidente della Bielorussia e Putin

Nella notte un nuovo attacco suha causato la morte di un civile e il ferimento di almeno 19 persone , tra cui quattro bambini . Lo ha comunicato su Telegram il governatore della regione Oleg ......31su, colpita la cattedrale ortodossa. "Un morto e feriti, anche bambini" 01:14 Trovato morto nel suo ufficio milionario russo con legami con l'Fsb. Anton Cherepennikov aveva 40 anniA meno di 24 ore dalla morte del reporter russo a Zaporizhzhia, ucciso secondo le accuse del governo di Mosca daa grappolo, questa notte un raid russo su, ha causato un morto e 15 feriti tra i quali anche bambini, a seguito di un attacco russo notturno alla città portuale ucraina di. Lo ha ...

La guerra non è finita, ha solo cambiato velocità, è più lenta, però continua a uccidere. I missili russi fanno altre vittime civili a Odessa e Kiev, in una miscela sospesa di molta assuefazione e ...Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky promette rappresaglia: "Missili contro città pacifiche, contro edifici residenziali, una cattedrale... - scrive Zelensky su twitter - non ci possono esser ...