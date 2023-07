Bombe su Odessa | colpita cattedrale ortodossa Kiev | bloccato corridoio grano Morto milionario russo legato ai servizi

Nel corso di tutta questa settimana, l'esercito russo ha ripetutamente attaccatocon missili e, causando la distruzione di importanti infrastrutture e causando morti e feriti tra i ...Nella notte un nuovo attacco suha causato la morte di due civili e il ferimento di almeno 22 persone , tra cui quattro bambini . Lo ha comunicato su Telegram il governatore della regione ...Nella notte un nuovo attacco suha causato la morte di due civili e il ferimento di almeno 22 persone , tra cui quattro bambini . Lo ha comunicato su Telegram il governatore della regione ...

Bombe su Odessa, colpita cattedrale ortodossa. Kiev: bloccato corridoio grano. Morto milionario ... Il Sole 24 ORE

Per Mosca l'uccisione del reporter è stato "un crimine premeditato". In Donestk, nella città di Druzhkovka, il fotografo di un giornale tedesco è rimasto ferito in un attacco russo con bombe a ...“Missili contro città pacifiche, contro edifici residenziali, una cattedrale... Non ci possono essere scuse per il male russo. Come sempre, questo male perderà. E ci sarà sicuramente una rappresaglia ...