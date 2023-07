Bologna | finisce 2-2 contro il Palermo la seconda amichevole estiva

A seguire Parma con 14 - 6,14 - 7, Grosseto 6 - 14 e Senago 1 - 17. GARA2 " CINQUE ... La partitasostanzialmente qui, anche perché sul monte di lancio San Marino non concede più nulla. ...in pareggio un' amichevole bella e divertente tra- Palermo, conclusasi sul 2 - 2. La partita ha visto i rossoblù prendere il comando in prima battuta, con i primi 45' sotto controllo ...2, Palermo 0. Passano pochi minuti e i siciliani rientrano in partita grazie al tap - in ravvicinato di Damiani al 68°. Un botta e risposta fulmineo nel limbo generale. Nessun altro tipo di ...

Bologna – Palermo: l’amichevole finisce 2-2 BolognaToday

Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.Dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa, la squadra di Corini ha continuato a lottare replicando alle reti di Barrow e Raimondi. In rete per i rosanero Damiani e l’attaccante subentrato a Brunori ...