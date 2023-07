Bologna | De Silvestri | «Abbiamo interiorizzato quanto richiesto da Motta»

(Di domenica 23 luglio 2023) Le parole di Lorenzo De, difensore del: «La costruzione dal basso è stata la nostra chiave l’anno scorso» Lorenzo De, difensore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro rossoblù. Di seguito le sue parole. «ormaii metodi di allenamento di, ci conosciamo dall’anno scorso, è un gruppo che ha un futuro importante anche se qualcuno andrà via. Le nostre motivazioni dovranno essere su noi stessi, sappiamo di poter dire la nostra. Lo scorso annocostruito dal basso in ogni match, questa è la nostra chiave di lettura e credo che il gruppo verrà fuori, sia i giovani che i più esperti».

