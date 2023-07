Bold pilot – Leggenda di un campione | trama | cast e streaming del film

(Di domenica 23 luglio 2023)di un, storia vera edelsu Canale 5 Questa sera, domenica 23 luglio 2023, alle ore 21,20 su Canale 5 va in ondadi undiretto da Ahmet Katiksiz, racconta l’emozionante storia vera di un fantino la cui vita viene stravolta dall’incontro con uno straordinario cavallo da corsa. Ma qual è il? E la storia vera? Di seguito tutte le informazioni sulSiamo negli anni Novanta. Halis Karatas (Ekin Koç), cresciuto in una famiglia legata a doppio filo con l’equitazione in un remoto villaggio dell’Anatolia, sviluppa fin ...

Domenica 23 luglio in prima serata su Canale 5 va in onda il film 'The- Leggenda di un campione'. Il fantino Halis Karatas vede la sua vita cambiata radicalmente quando incontra sulla sua strada il talento naturale del cavallo. Insieme per tutta la ...Su Canale 5 dalle 21.33- Leggenda di un campione. L'emozionante avventura del fantino Halis Karatas, il cui incontro con, uno splendido cavallo, cambiera' la sua vita. Su Rete ..." Leggenda di un campione, ore 21:30 su Canale 5 La storia vera di un fantino che vedrà cambiare la propria vita dopo l'incontro con un cavallo speciale. FBI: Most Wanted, ore 21:20 su ...

Bold Pilot – Leggenda di un campione: trama e cast del film tv stasera su Canale 5 La Gazzetta dello Sport

Bold pilot - Leggenda di un campione: trama, cast, storia vera e streaming del film su Canale 5 in onda questa sera, 23 luglio 2023 ...Stasera in TV, Domenica 23 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali cana ...