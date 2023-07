Bloccato sulla parete Nord della Presolana | interviene il Soccorso Alpino

Leggi su bergamonews

(Di domenica 23 luglio 2023) Colere. Due interventi dei tecnici delnella giornata di domenica 23 luglio. A Colere, intorno alle 14.30, una persona è rimasta bloccatarocciosa, lato/Ovest. Non riuscendo più né a salire né a scendere, l’uomo ha allertato il 112 e sul posto sono intervenuti gli uomini del Cnsas di Schilpario, che si sono calati con le funi per assisterlo e recuperarlo. Un’ora più tardi, a Ponteranica, in zona sentiero Catene, un uomo è caduto dalla sua mountain bike in un luogo impervio. In questo caso sono intervenuti i tecnici del Cnsas Valle Imagna, che lo hanno raggiunto,e portato fuori dal bosco.