Bisseck cambia i piani dell’Inter! Ora due priorità in difesa

(Di domenica 23 luglio 2023) Yannsta sorprendendo tutti nelle prime uscite con l’Inter. Tanto che ora inerazzurri per rinforzare lapotrebberore, anche drasticamente. SORPRESA PREVISTA – Centotredici. Tanti sono i minuti disputati da Yanncon la maglia dell’Inter nelle prime uscite stagionali. Quasi due ore di gioco, tra Lugano e Pergolettese, trascorse tutte in un ruolo completamente diverso da quello designato da Simone Inzaghi. Sfruttando la predilezione del difensore tedesco per l’uso del piede destro, il tecnico lo sta infatti schierando da difensore destro nella retroguardia a tre. Esta rispondendo alla grande. E i prossimi impegni in Giappone – contro Al-Nassr il 27 luglio e PSG l’1 agosto – saranno determinanti nell’ufficializzare la sua candidatura a ...

Nell'undici iniziale figurano, De Vrij , che si candida a riavere un ruolo centrale dopo il ... Nel secondo tempo Inzaghipelle alla sua squadra , con gli ingressi in campo di Radu, ...Solitamente l'amichevole va in scena a Cornaredo, in Svizzera, ma stavolta la location, a ... tra cui Frattesi, Thuram e. Uno dei pochi titolari sarà Lautaro Martinez, che verrà ...Un'Inter chepelle e si prepara ad aprire un nuovo ciclo, con un organico rinnovato e un ... Preso, il pacchetto arretrato potrebbe comunque subire altre variazioni, per garantire ...

Il tedesco ha mostrato personalità nelle prime amichevoli. Lo slovacco partì come alternativa e seppe imporsi come titolare