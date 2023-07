Biden trema per il sondaggio | Trump vola | dem senza possibilità

(Di domenica 23 luglio 2023) Se negli Stati Uniti si votasse oggi per le elezioni presidenziali, Donaldbatterebbe l'attuale inquilino della Casa Bianca Joe. È quanto emerso dalHarvard-Harris secondo cui il tycoon condurrebbe di cinque punti percentuali rispetto al presidente. Non solo. Secondo il rilevamento, tra i candidati repubblicani si registra l'ascesa del finanziere estremista Vivek Ramaswamy, che tallona il governatore della Florida Ron DeSantis., inoltre, batterebbe anche la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris, se dovesse candidarsi in caso di ritiro o problemi di salute di. Il tycoon guida con il 45% dei consensi, contro il 40 di, anche se il 70% degli intervistati preferirebbe vedere un altro candidato alla Casa Bianca. Tra gli elettori ...

Guerra Russia Ucraina, il capo della Wagner sfida Putin e Zelenskyma la pace è l'unica via d'uscita dal conflitto Daniele Capezzone ha elencato non so quanti ... viziatissimo da papi, gli ...La Heritage Foundation infatti ha citato in giudizio l'amministrazione di Joeper costringere ... Buckingham Palace. All'idea di doversi riprendere Harry , Buckingham Palace. Infatti, ...Un voto che arriva a metà mandato della presidenza di Joealla Casa Bianca, un ritorno alle urne per gli americani che sa di pagella per l'attività di governo democratica cheal solo ...

Burisma, ora Biden trema per le registrazioni con il figlio in Ucraina ilGiornale.it

Un altro scoop del grande reporter statunitense e premio Pulitzer (per il massacro di My Lai in Vietnam) Seymour Hersh. Autore, alcuni mesi fa, dell’inchiesta-bomba (è proprio il caso di dirlo) sulle ...Tra le offese, sono volate quelle ai figli. Trump – è stato il suo boomerang – ha attaccato Hunter Biden, figlio dell’avversario, bollandolo come un cocainomane drogato. Perché tanta irosità nei ...